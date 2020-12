Capannori, si amplia e riqualifica il parco pubblico

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione e l’ampliamento del parco pubblico di Capannori nell’ambito delle opere di rigenerazione urbana previste dai progetto Piu che interessano il centro del capoluogo.

All’interno del parco saranno realizzate quattro aree per il fitness e verranno create alcune zone di socializzazione per i cittadini con pergolati e nuovi arredi urbani, tra cui tavoli e panchine. Altro importante intervento sarà la demolizione e la ricostruzione della tribuna dell’anfiteatro che sarà rimodulato. In programma anche la riqualificazione del biolago. Il parco sarà inoltre e ampliato mediante la realizzazione di percorsi pedonali più lunghi rispetto a quelli attuali. Il costo dell’intervento è di circa 250 mila euro . Questa importate opera di riqualificazione dell’importante spazio verde situato nel cuore di Capannori sarà realizzata entro la prossima primavera,

“Con questo importante intervento di riqualificazione creeremo un parco più grande, più bello e decoroso e con nuove funzionalità a disposizione di tutti i cittadini – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Un luogo bello e verde dove poter praticare sport, socializzare in spazi adeguati ed anche assistere a spettacoli e concerti, soprattutto durante la stagione estiva, grazie alla riqualificazione dell’anfiteatro. I parchi rappresentano aree di grande importanza per il ritrovo, la socializzazione e il trascorrere del tempo libero dei cittadini e per questo stiamo lavorando per creare un parco in ogni frazione del territorio. La riqualificazione del parco di Capannori è una delle importati opere che insieme alle altre previste dai progetti PIU renderanno Capannori più moderna, più bella e più rispondente alle esigenze dei suoi abitanti”

‘Il parco di Capannori rappresenta un polmone verde nel centro del capoluogo di grande importanza per i cittadini di tutte le età, un luogo dove incontrarsi, stare insieme e una volta terminati i lavori di riqualificazione, grazie alla creazione di aree fitness svolgere anche attività fisica all’aria aperta – afferma la consigliera comunale, Silvana Pisani-. La sua riqualificazione rappresenta quindi un’opera significativa e attesa dalla popolazione. Salutiamo quindi con soddisfazione l’avvio dei lavori grazie ai quali a partire dalla prossima primavera restituiremo alla comunità un grande spazio verde bello e attrezzato dove trascorrere il proprio tempo libero”