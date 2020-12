Scannerini: “Stanza degli abbracci nelle Rsa, delusione per il no alla mozione”

“La delusione mista all’incredulità, a seguito della votazione espressa dal consiglio comunale sulla nostra mozione che prevedeva l’istallazione, nelle Rsa comunali, delle stanze degli abbracci è stata pesante e ci ha costretto a qualche giorno di stacco”. A dirlo è il consigliere comunale di Forza Italia, Matteo Scannerini.

“Riassumiamo cosa è successo – ricapitola -: il 14 dicembre presentiamo la mozione stanza degli abbracci per favorire le relazioni con i nostri anziani nelle Rsa. Il 17 dicembre il sindaco annuncia che faranno le stanze degli abbracci tramite un post Facebook. Molti fanno notare come Forza Italia Capannori non è nemmeno citata. Abituati come siamo ad essere superiori ai giochi mentali della sinistra, soprassediamo e decidiamo di aspettare il consiglio”.

“In sede di assemblea consiliare, il 18 dicembre – prosegue Scannerini -, la maggioranza di centrosinistra, vota contro la mozione da noi presentata sulla stanza degli abbracci, pur dicendo che saranno comunque fatte. Vera e propria contraddizione in termini dettata dalla necessità di dover mortificare sempre l’oppositore all’interno delle istituzioni. Peccato che questa mozione non aveva niente di politico. È solo un’iniziativa che, il nostro partito, ha perseguito a livello regionale in tutti i comuni. Siano essi di qualsiasi colore. Avevo dato la promessa di ringraziare la maggioranza a mezzo stampa per la strada già intrapresa e condividere così l’iniziativa. Non potevamo emendare la mozione per questioni di termini di tempo, ma lo avrei permesso fosse stato possibile e avrei condiviso l’iniziativa bipartisan. La parola d’onore non è bastata”.

“Invito tutti i cittadini a recarsi su Youtube per verificare le mie parole – attacca -. Nella seduta di quella data troverete molte contraddizioni. Proposte identiche approvate su documenti presentati dalla maggioranza e bocciate, invece, se presentate dall’opposizione. Tutto ciò nell’arco di pochi minuti. Gestire le cose in questo modo è dequalificante per quello che il consiglio dovrebbe rappresentare. La casa di tutti. Non solo della sinistra. Questo è bullismo istituzionale oltre che sintomo di scarsa intelligenza politica. Essendo alla lettera S, ed avendo quindi capito l’impossibilità per la mozione di passare verificando i voti, ho deciso di astenermi dal votare la nostra stessa proposta. Tanto non aveva più senso. La giustificazione del voto contrario è stata, forse, la più palese arrampicata sugli specchi che abbia mai visto e sentito. Grazie agli amici ed alleati della Lega e di Fratelli d’Italia di Capannori per il sostegno. Grazie al Movimento 5 stelle per aver riconosciuto la neutralità ed il buon senso della nostra iniziativa. Non ci faremo mai influenzare da queste dinamiche a priori. Continueremo a votare i provvedimenti non in base alla lista di presentazione, bensì basandoci sul loro contenuto. Lo abbiamo sempre fatto e sempre lo faremo. Siamo diversi”.