Pista ciclabile pericolosa in via delle Ville all’altezza del bar Caffè e Latte e del negozio Mobili Santori. Lo dice il consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia.

“Il rischio di incidenti – dice – anche mortali è alto. C’è una situazione di pericolosità. Immaginate se un ciclista che percorre in discesa la pista ciclabile, mentre gli automobilisti escono da casa loro. Per forza maggiore le auto devono immettersi con la parte anteriore invadendo così la pista. Il ciclista si vedrà tagliata la strada senza nessuna possibilità di evitare l’incidente o si immetterà nella corsia delle macchine con il pericolo di essere messo sotto. Praticamente il ciclista si troverà tra due fuochi”.

Foto 2 di 2



“I cittadini si domandano e mi domando – dice Zappia – come mai non hanno pensato alla sicurezza del ciclista? Come mai sono a ridosso delle uscite? Come mai nessuno dell’amministrazione se ne è accorto? Come mai non sono stati fatti dei controlli? Così facendo non garantiscono la sicurezza durante l’uscita delle auto dei residenti dalla propria abitazione. Dal lato opposto non c’è la possibilità di parcheggio e nello stesso tempo occorre fare molta attenzione quando si apre lo sportello. Così facendo hanno levato i parcheggi sia delle abitazioni e soprattutto mettono in grande difficoltà chi ha delle attività come il bar Caffè e latte”.

“Per questi motivi – conclude – chiedo a questa amministrazione di provvedere alla totale cancellazione della pista ciclabile da ambo i lati, perché se dovesse succedere che qualcuno ci rimetta la vita sappiamo di chi è la responsabilità”.