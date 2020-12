Da Sofidel una donazione alle famiglie in difficoltà di Porcari

Un altro forte gesto di solidarietà da un’importante azienda del territorio per la comunità di Porcari. È Sofidel, realtà leader nella produzione di carta per uso igienico e domestico, che quest’anno ha donato alla Croce Verde 160 pacchi alimentari e 120 buoni spesa per i nuclei familiari più fragili.

“Un’azione concreta di contrasto al disagio e di prevenzione – commentano il sindaco, Leonardo Fornaciari, e l’assessora alle politiche sociali, Lisa Baiocchi – che impatta in modo significativo sul bilancio settimanale dei beneficiari, individuati col supporto dei nostri uffici. Per questo vogliamo ringraziare le due persone che, silenziosamente, tanto continuano a spendersi per il benessere di questa comunità: Luigi Lazzareschi, amministratore delegato di Sofidel, ed Emi Stefani, che ricopre la carica di presidente”.

La donazione ha impegnato le risorse aziendali che, solitamente, erano riservate alla cena di auguri con i dipendenti Sofidel. Un momento di convivialità che le normative anticontagio hanno reso, quest’anno, non praticabile. “La pandemia con la quale continuiamo a fare i conti ogni giorno – proseguono Fornaciari e Baiocchi – ha, fin da subito, generato una risposta immediata per contenere le situazioni di difficoltà. La comunità, tutta, ha reagito, con spirito di reciprocità. Il generoso gesto che ha permesso a numerose famiglie di tirare il fiato sotto queste feste natalizie, infatti, non è il primo che Sofidel ha riservato a Porcari: ricordiamo volentieri il supporto alle attività commerciali, con la donazione di kit igienizzanti. Così come l’iniziativa estiva della Fondazione Lazzareschi con l’associazione Porcari Attiva per invitare, con buoni spesa, famiglie e dipendenti Sofidel ad acquistare in bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti del paese”.

“Porcari è una comunità viva – conclude il sindaco – che può contare su tutte le risorse che esprime. È viva la coscienza che ‘nessuno si salva da solo‘ e che tutti siamo piccoli ingranaggi di un sistema che, anche nell’emergenza, funziona”.