Pronti a un raid di furti a Marlia nella notte di Natale: arrestati

Pronti a colpire per furti nelle case a Marlia, arrestati dai carabinieri nella notte di Natale.

Ad effettuare l’operazione i militari del radiomobile di Lucca. Si tratta di un 44enne italiano e di un 35enne di origine albanese, entrambi già noti alle forze dell’ordine, residenti a Ponte a Moriano.

Sono stati sorpresi a Marlia, dove in bicicletta e muniti di arnesi per lo scasso, erano alla ricerca di abitazioni da visitare. Notati da alcuni residenti e prontamente segnalati al 112, i militari li hanno rintracciati ancora in zona, subito dopo aver forzato la serratura di un magazzino di una abitazione privata, da cui però non avevano asportato nulla.

Entrambi dopo l’arresto sono stati condotti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà il prossimo lunedì.