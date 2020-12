Da Capannori manifestazioni di interesse per il progetto ‘Fermenti in comune’

Il Comune di Capannori ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare soggetti del terzo settore interessati a collaborare con l’ente per presentare un progetto inerente a Fermenti in Comune.

L’Anci lo scorso 9 dicembre ha infatti pubblicato l’avviso pubblico Fermenti in Comune per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, in attuazione dell’accordo stipulato con la presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. Il Fondo per le politiche giovanili 2019 prevede infatti che Anci attivi interventi locali realizzati dai Comuni, generando un ampliamento territoriale dei filoni di interventi già individuati a livello nazionale dal dipartimento quali l’uguaglianza di tutti i generi, l’inclusione e la partecipazione, formazione e cultura, spazi, ambiente e territorio, autonomia, welfare, benessere e salute.

Il Comune di Capannori intende quindi procedere alla selezione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e realizzazione a livello territoriale di azioni in favore della popolazione giovanile che dovranno ricadere nella formazione e nella cultura, negli spazi, ambiente e territorio. Con i soggetti che presenteranno manifestazioni di interesse giudicate ammissibili verrà avviata, da parte del Comune, la co-progettazione relativa.