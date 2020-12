A fronte delle piogge annunciate per questi ultimi giorni dell’anno questa mattina (28 dicembre) l’assessore alla sicurezza idrogeologica Franco Fanucchi e la responsabile dell’ufficio tecnico competente hanno condotto un sopralluogo per monitorare il livello dei corsi d’acqua nel Comune di Porcari.

L’allerta gialla diramata dalla Regione Toscana per il territorio di Porcari riguarda, al momento, solo il rischio vento fino alla mezzanotte di oggi (28 dicembre). Dopo il sopralluogo di questa mattina i rappresentanti del Comune hanno dichiarato il reticolo sotto controllo. “Il rio Leccio si trova infatti a metà della sua capacità di portata, un po’ più alti il rio Ralla e il rio Fossanuova – si legge nella nota del Comune -. Nel pomeriggio sono previste schiarite e la situazione non desta particolare preoccupazione. La protezione civile è in stato di preallerta. L’attenzione per tutelare la sicurezza degli abitanti di Porcari è massima”.