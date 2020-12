Albero di Natale in piazza Aldo Moro, l’amministrazione Menesini ringrazia le aziende

L’albero di Natale realizzato dall’amministrazione comunale per augurare buone feste a tutta la cittadinanza continua a rallegrare piazza Aldo Moro e ad attrarre l’attenzione di molti bambini.

Un simbolo di pace e di speranza molto importante in questo difficile momento. L’amministrazione comunale intende ringraziare le aziende del territorio che hanno contributo a sostenere i costi per l’allestimento dell’albero natalizio, in particolare per quanto riguarda il noleggio e il montaggio.

Le aziende che hanno collaborato al progetto con il loro contributo sono: Mediaus srl, Akeron Consulting, Del Debbio spa, Costruire srl, Calf sas, Panza Srl, Gba Costruzioni, Cappelli Bernardo Impresa Edile, Intesa San Paolo-Filiale di Capannori.