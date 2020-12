Capannori, la tariffa dei rifiuti resta invariata

Ammonta a 9.159.433 euro il piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020 presentato da Ascit e approvato ieri (30 dicembre) dal consiglio comunale (voti favorevoli della maggioranza e voti contrari di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia). Dopo la presentazione del piano finanziario da parte dell’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, sono intervenuti in consiglio comunale anche il presidente di Ascit, Maurizio Gatti e il direttore Roger Bizzarri.

Nonostante il 2020 abbia fatto registrare uno scostamento pari a 833.077 euro rispetto allo scorso anno, le tariffe, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, resteranno invariate. I maggiori costi saranno infatti coperti in parte da fondi governativi e in parte dal Comune attraverso una rateizzazione.

Lo scostamento è dovuto principalmente all’annullamento dei micro crediti esigibili da Ascit in seguito ad una sanatoria sulla tassa dei rifiuti non pagata prevista da un decreto del Governo del 2018 e da minori entrate da collegarsi all’emergenza Covid.

“Nonostante si sia registrato un differenziale tra i costi risultanti dal piano economico finanziario per il 2020 e quelli determinati per l’anno 2019 le tariffe resteranno invariate sia per i cittadini che per le aziende – afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Abbiamo lavorato, come era giusto che fosse in un periodo di difficoltà come quello che stiamo vivendo, per sostenere con risorse esterne e di bilancio, lo scostamento di esercizio finanziario dovuto in larga parte alla cancellazione di cartelle esattoriali, avvenuta con un decreto legge del 2018 e in parte minore alla diminuzione del numero degli svuotamenti durante l’emergenza Covid 19. Come già anticipato, inoltre, siamo al lavoro per assegnare alle attività che hanno subito uno stop prolungato durante la seconda fase di emergenza l’esenzione del pagamento della tariffa per i giorni di stop lavorativo che saranno accreditati direttamente in bolletta nei primi mesi del 2021”.

L’anno in corso ha visto anche l’entrata in vigore del nuovo regolamento della tariffa corrispettiva della gestione dei rifiuti che ha introdotto alcune importanti novità, soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni per i cittadini.

Proprio a partire da domani (1 gennaio) i cittadini che effettuano il compostaggio domestico vedranno salire dal 20% al 30% lo sconto sulla parte variabile della tariffa. Introdotta inoltre la pratica domestica sperimentale del lombricompostaggio che richiede meno spazio a disposizione rispetto alla compostiera tradizionale, mediante l’utilizzo di un’apposita compostiera auto-prodotta o fornita da Ascit. Anche in questo caso lo sconto previsto sulla parte variabile della bolletta è del 30%.

Previsti anche ulteriori incentivi per le ‘Famiglie Rifiuti Zero.

Per questi cittadini virtuosi il nuovo regolamento approvato a luglio scorso, prevede l’aumento dello sconto sulla parte variabile della tariffa rifiuti che è passato passerà dal 20% al 30% e che va a sommarsi all’agevolazione già prevista per il compostaggio domestico che, anche in questo caso, sale dal 20% al 30% per un totale di sconto del 60% sulla parte variabile della bolletta dei rifiuti. Per le famiglie con bambini piccoli che utilizzano pannolini lavabili al posto di quelli ‘usa e getta’, pratica per la quale è prevista un’agevolazione del 10%, lo sconto totale in bolletta può addirittura salire al 70%.

Nei primi mesi del 2021 partirà anche il nuovo progetto ‘EcoBar’ promosso dall’amministrazione Menesini in collaborazione con il Centro di Ricerca Rifiuti Zero e Ascit: i bar, le pasticcerie e le gelaterie del territorio che adotteranno una serie di accortezze e misure finalizzate a sensibilizzare i clienti a differenziare correttamente i rifiuti all’interno delle loro attività e a limitare l’impiego di contenitori ‘usa e getta’ potranno usufruire di uno sconto del 10% sulla parte variabile della bolletta dei rifiuti.