Poste, Petrini e Sodini (Fdi): “Comune si attivi per garantire aperture pomeridiane”

Orari più lunghi negli uffici postali. A chiederlo sono i consiglieri di Fratelli d’Italia di Capannori Matteo Petrini e Flavio Sodini.

“In un periodo come questo di limitazioni e chiusure sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale si attivasse per aprire un dialogo con Poste Italiane per poter prolungare, almeno per due giorni a settimana, un’apertura pomeridiana in tre uffici postali, uno per zona: nord, centro e sud – spiegano i consiglieri -. Sarebbe un modo per venire incontro ai cittadini che già vedono gli sportelli funzionare con personale ridotto, che spesso al mattino possono avere altri impegni e che si trovano a passare lunghi momenti di attesa al di fuori degli uffici stessi. Proprio qui, dove possibile, sarebbe forse utile far predisporre tensostrutture per riparare dalla pioggia gli utenti”.

“Molti infatti – ricorda Sodini – sono anziani, non tutti tecnologicamente aggiornati e non per questo devono essere discriminati.

Qualcuno potrebbe controbattere che esiste la possibilità di pagare le bollette anche in tabaccheria, ma va precisato che non tutte (spazzatura ed acqua) sono configurate sui terminali a disposizione. Quindi – conclude Petrini – rinnovo a nome di Fratelli d’Italia Capannori, l’invito al sindaco ed alla sua amministrazione affinché si attivino per trovare un rimedio ad una problematica che si protrae e probabilmente si protrarrà per altri mesi“.