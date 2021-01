Quattro feriti in un incidente sulla via Romana

E’ di quattro feriti, nessuno dei quali fortunatamente in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina (5 gennaio) in via Romana a Capannori.

L’incidente che ha visto coinvolti quattro mezzi si è verificato attorno alle 8 per cause che sono ancora in corso di accertamento. Il 118 ha soccorso i feriti trasportandoli al pronto soccorso del San Luca: due in codice verde per lievi escoriazioni, altri due in codice giallo.