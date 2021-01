Capannori, via di Pizzorna riaprirà domani dopo un nuovo sopralluogo di controllo

È ancora in corso la pulizia e la messa in sicurezza di via di Pizzorna chiusa ieri (6 gennaio) al transito a causa della neve.

Dal sopralluogo compiuto stamani (7 gennaio) dall’ufficio strade è stata confermata la presenza di alcune piante ad alto fusto inclinate sulla sede stradale, a rischio caduta e notevoli quantità di neve accumulata sul margine stradale che rendono impossibile lo scambio di veicoli.

L’accesso alla strada è garantito solo ai residenti.

La viabilità riaprirà domani (8 gennaio) dopo un nuovo sopralluogo di controllo.