Servizio civile, 12 posti alla Misericordia di Montecarlo

Sono 12 i posti di servizio civile universale disponibili alla Misericordia di Montecarlo. Per presentare le domande c’è tempo fino alle 14 dell’8 febbraio. Il bando è riservato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni ed è previsto un rimborso mensile di 439,50 euro.

“Per le associazioni come la nostra, l’aiuto dei ragazzi in servizio civile è veramente importante e ora più che mai rappresenta un modo di “fare la propria parte – ricorda la Misericordia -. Il servizio civile è una opportunità per dare il proprio contributo alla comunità e può essere una occasione per il futuro”.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0583 228844.