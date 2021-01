Zappia (Lega): “Asfaltatura via Romana, una battaglia vinta”

Asfaltatura di via Romana, interviene il consigliere comunale della Lega a Capannori, Bruno Zappia.

“Sono felice – dice – di aver raggiunto l’obbiettivo di fare asfaltare la via Romana. Una battaglia vinta, che dedico a tutti i cittadini, soprattutto agli automobilisti che per anni hanno subito danni a percorrere questa via piena di buche, avvallamenti e poco sicura”.

“Un’arteria importante – prosegue – transitata da migliaia di auto al giorno, che collega Capannori a Lucca e viceversa. La pista ciclabile ha aumentato i rischi di incidenti, la carreggiata è diventata stretta e pericolosa, sono accaduti parecchi incidenti, la strada è una trappola mortale. Dopo tanti anni di dure battaglie in consiglio comunale, interpellanze, fiumi di parole e articoli sui quotidiani e con la protesta che mi ha visto in prima linea nel non partecipare alle commissioni e al consiglio comunale finalmente l’amministrazione ha ceduto”.

“Ma – dice – ancora non è finita, manca l’asfaltatura nel tratto tra la struttura della Misericordia dove transitano le autoambulanze e la chiesa di Capannori. I tombini non sono a pari dell’asfalto, anche le banchine devono essere asfaltate. Mi domando e i cittadini si domandano: quanto tempo ancora devono aspettare per vedere la via Romana completata? Speriamo che non siano anni, ma io starò attento come cane da guardia come ho fatto fino ad oggi”.