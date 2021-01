Capannori, si dimette la consigliera Arianna Luporini

Alessia Luporini, consigliera comunale di Più Capannori, a sostegno di Luca Menesini, si è dimessa per motivi di lavoro. A lei ha rivolto il suo saluto e il suo ringraziamento il sindaco di Capannori.

“Arianna, eletta nel 2019 come consigliera comunale nella lista a mio sostegno ‘+ Capannori’, si è dimessa dal ruolo per motivi di lavoro. Chi conosce Arianna – spiega Menesini – sa che è una donna che quando fa qualcosa lo fa ammodo, al massimo e con il cuore: conciliare gli impegni era diventato difficile e quindi, in coerenza con la sua persona, ha compiuto una scelta. Ci tengo tanto a ringraziarla per questo anno e mezzo insieme, è stato bello condividere idee e progetti. La nostra collaborazione ovviamente va avanti, anche se in forme nuove. Chi ama Capannori può dare il suo contributo in ogni forma ed Arianna ama il nostro territorio”.