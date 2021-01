Una piattaforma online per mettere in vetrina tutte le bellezze del territorio, aiutare le attività e guidare i turisti su tutto quello che c’è da sapere e fare nel Comune. Dopo il progetto annunciato dall’amministrazione D’Ambrosio lo scorso maggio, oggi è stata ufficialmente lanciata online la webapp ioscelgoaltopascio.it.

Il nuovo portale (clicca qui per visitarlo), veloce ed intuitivo, si apre con lo slogan #IoScelgoAltopascio, 5 categorie da scoprire (#IoVivo, #IoGusto, #IoCammino, #IoAcquisto e #IoEsploro) ed una breve presentazione accompagnata dalle immagini del territorio: “Tutto quello che c’è da sapere su Altopascio, tutto quello che c’è da fare ad Altopascio! Benvenuto nel portale – webapp che ti guiderà alla scoperta di uno dei borghi più ricchi di storia, di bellezza e di iniziative della provincia di Lucca. Strategico come posizione, facilmente raggiungibile, Altopascio ti offre un’esperienza a tutto tondo, dove puoi unire storia e cultura, escursioni naturalistiche e acquisti di qualità, eventi per grandi e piccoli e soggiorni brevi o lunghi dove hai tutto a portata di mano e…di clic. Fai come noi, scegli Altopascio! Scopri come avere sempre con te #IoScelgoAltopascio”.

