Ad Altopascio si consegnano le carte prepagate per i buoni spesa

Buoni spesa alimentari, ad Altopascio da lunedì (25 gennaio) parte la distribuzione delle carte prepagate ai beneficiari del contributo, che consente alle famiglie e ai cittadini che stanno subendo maggiormente le conseguenze economiche del Covid-19 di poter contare su risorse economiche per fare la spesa e per acquistare beni di prima necessità.

La distribuzione delle carte della buona spesa avviene nella sede della Misericordia, in via Marconi, dalle 8.30 alle 12.30, fino al 1 febbraio. Da domani(venerdì 22) infatti, i cittadini che hanno fatto domanda, troveranno sul sito istituzionale del Comune di Altopascio l’elenco dei beneficiari: ogni beneficiario è riportato nella graduatoria tramite il codice numerico che è stato assegnato ai singoli cittadini nel momento in cui hanno fatto domanda (è stata mandata un’email a ciascuno nel momento della presentazione della richiesta di contributo). Accanto ad ogni codice è inoltre indicato il giorno in cui il cittadino deve andare a ritirare la carta. Chi dovesse dimenticarsi di andare o chi non potesse in quel giorno, potrà, a partire dal 1 febbraio, contattare l’ufficio sociale per concordare il ritiro.

A ritirare la card deve andare chi ha fatto la domanda ed è necessario presentarsi con un documento di identità. La carta prepagata funziona esattamente come un bancomat, ma, a differenza di un bancomat, non ha bisogno del pin. Sulla carta sono caricati gli importi riconosciuti dal bando. I cittadini potranno spendere le risorse dove vogliono, nei negozi di alimentari, latticini, panifici, prodotti tipici, discount, drogherie, grandi magazzini, spacci, surgelati e supermercati che accettano il circuito Mastercard.

È quindi lo strumento ideale per andare a fare la spesa ovunque si voglia, senza rinunciare alle proprie abitudini e ai propri negozianti di fiducia. Per qualsiasi necessità o dubbio sul funzionamento della tessera prepagata, ma anche per conoscere gli strumenti di sostegno che il Comune di Altopascio mette a disposizione dei cittadini, delle famiglie, dei giovani, degli anziani e, in generale, di coloro che hanno maggiormente bisogno, è possibile contattare l’Ufficio sociale ai numeri 0583.216353 o 0583.21690 oppure alla mail servizi.sociali@comune.altopascio.lu.it.