On line gli interventi degli incontri ‘Pandemia… crisi e opportunità’

La comunità parrocchiale di Badia, Coselli, Guamo e Vorno, in collaborazione con il Comune, ha raccolto in una pubblicazione consultabile on line gli interventi degli incontri del ciclo Pandemia… crisi e opportunità svoltosi dal 25 settembre al 23 ottobre scorsi.

Un’iniziativa realizzata con la collaborazione del Festival Economia e Spiritualità e svoltasi prevalentemente online, che ha visto la partecipazione di importanti relatori tra cui lo storico Franco Cardini, il presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli e Massimo Mercati, amministratore delegato dell’azienda di famiglia Aboca.

Tutti coloro che sono interessati a conoscere i contenuti dell’iniziativa possono consultare e scaricare la pubblicazione dal sito internet della Diocesi di Lucca e dal sito del Comune di Capannori.