Villa Basilica, lavori per ripristinare la viabilità per Capornano

Messa in sicurezza della strada di Capornano: l’amministrazione comunale di Villa Basilica incontra i residenti della frazione. Domani (23 gennaio) alle 12 nella Sala Convegni del Comune, il sindaco Elisa Anelli e l’assessore Giordano Ballini incontreranno i residenti di Capornano, per illustrare nel dettaglio il progetto di ripristino della viabilità che collega la frazione al centro di Villa Basilica.

L’intervento si è reso necessario a causa di uno smottamento, che aveva reso inagibile la strada: il tratto era stato messo subito in sicurezza dai tecnici comunali in via cautelativa e, in modo temporaneo, era stata creata una viabilità alternativa Biecina-Capornano, per facilitare il transito dei cittadini e per non isolare la frazione.

Il progetto definitivo di ripristino della vecchia viabilità è stato ora redatto e inviato al Genio Civile, che ha a sua volta provveduto a caricare il plico sulla piattaforma della Regione Toscana, per consentire al Comune di accedere ai finanziamenti per la realizzazione dell’intervento.