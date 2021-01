Gli imballaggi sostenibili di Cromology vincono il bando ‘Eco design’ di Conai

Cromology Italia, azienda leader nel settore della produzione e vendita di vernici e pitture per edilizia, è tra i vincitori dell’edizione 2020 del bando Eco-design promosso da Conai, Consorzio nazionale imballaggi, che ogni anno premia le aziende che rivedono e ripensano ai propri pack, riducendone l’impatto ambientale.

Gli imballaggi vincitori, coinvolgono i prodotti di due brand di punta di Cromology Italia: Max Meyer e Lo Specialista, nella fattispecie: traspirante antimuffa Max Meyer, formato 14L – il cui pack contiene il 30% di plastica riciclata, e traspirante Lo Specialista, formato 14L – che invece contiene, all’interno del suo imballo, ben il 60% di plastica riciclata.

Grazie ai nuovi imballaggi, Cromology Italia è stata in grado di perfezionare tre fondamentali parametri per il miglioramento dell’impatto ambientale: H2O, riferito al consumo di acqua durante il processo produttivo, Ger (Gross energy requirement), che prende in considerazione il consumo totale di energia durante tutto il ciclo di vita e il Gpw (global Warming Potential), l’indice che valuta l’emissione di tutti i gas responsabili dell’effetto serra.