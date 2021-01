Case in vendita Altopascio: gli appartamenti più convenienti

In provincia di Lucca, Altopascio è un antico centro medievale che non ha mancato di riscoprire negli anni una spiccata vocazione industriale e che, trovandosi in una zona di passaggio tra diverse provincie e poco distante da importanti centri come Pistoia, Pisa o Firenze, è stato scelto da molti lavoratori e famiglie come luogo ideale dove vivere a due passi da tutti i confort che le città hanno da offrire, ma senza il tran tran che vivere in città comporta. Qui di seguito proveremo a scoprire meglio così, a uso e consumo di chi stia cercando case in vendita Altopascio, com’è fatto il mercato immobiliare e quali sono i migliori affari che si possono concludere in zona.

Appartamenti e case in vendita ad Altopascio, Lucca: i migliori affari

Una delle principali ragioni per cercare casa ad Altopascio è, senza dubbio, la facilità con cui si trovano villette, case a schiera e abitazioni indipendenti, anche con un budget davvero modesto. Appena fuori dal centro cittadino non è difficile imbattersi, infatti, in case unifamiliari o bifamiliari che hanno da offrire soprattutto ampi spazi, più privacy e aree all’aperto come piccoli giardini o cortili. Si tratta di esigenze piuttosto comuni alle famiglie, a chi ha bambini piccoli o vuole tenere in casa animali domestici. La recente esperienza del lockdown, però, sembra avere fatto emergere come trend generalizzato del mercato immobiliare proprio la ricerca di soluzioni abitative come queste: Altopascio sembrerebbe vivere, cioè, in questi mesi lo stesso revival che stanno vivendo la maggior parte dei comuni piccoli e della provincia per via della possibilità che offrono ai loro abitanti di vivere con ritmi più lenti, a tratti più umanamente sostenibili.

Per chi non ami villette e case singole, comunque, la zona offre molte alternative anche quanto ad appartamenti. Tra le migliori case in vendita ad Altopascio, e da considerare sicuramente come ottimi affari, ci sono trilocali e quadrilocali completamente rifiniti, in edifici di recente costruzione e con un prezzo di partenza che non ha niente a che vedere con quello di immobili simili in città. Ancora una volta, cioè, vivere ad Altopascio potrebbe rivelarsi il migliore compromesso per chi non voglia rinunciare assolutamente a nessun comfort ma, allo stesso tempo, voglia tagliare sulle spese: la relativa vicinanza sia con Lucca e sia con gli altri capoluoghi non rende difficile gli spostamenti, anche se quotidiani e per ragioni di lavoro, e bilancia bene il basso costo della vita.

In qualche caso, e in parte già se ne accennava, quello che rende delle vere occasioni gli immobili in vendita ad Altopascio sono accessori che, allo stesso prezzo, sarebbe impensabile pretendere da una casa a Lucca o a una casa a Pistoia, eccetera. Garage e posto auto o cantine e piccoli locali di servizio rendono allettanti le proposte immobiliari della zona e potrebbero fungere, per qualcuno, da vero ago della bilancia nella scelta della casa da acquistare. Per chi è disposto ad allontanarsi un po’ dai centri abitati, infine, la campagna di Altopascio offre numerose alternative quanto a immobili circondati di terreno e che possono diventare un vero e proprio rifugio allo stress di città.