In partenza un corso di formazione online per tecnici di cantiere

È in partenza dall’8 febbraio prossimo il corso di formazione online organizzato dalla Quec di Gragnano (Lucca) per la qualifica di Tecnico di cantiere. Il percorso, finanziato da Garanzia Giovani, è rivolto a utenti di età inferiore o uguale a 29 anni, disoccupati e non iscritti ad altri corsi, domiciliati in Toscana e con un diploma o laurea tecnica attinente alla professione (è preferibile il diploma di geometra).

Il corso, della durata di 100 ore, consentirà di acquisire competenze specifiche e comprende almeno 3 partecipanti provenienti e residenti in Toscana. Il progetto sarà sviluppato sulla piattaforma online JForma, e tenuto da docenti esperti del settore. Un’opportunità importante per sviluppare e accrescere le conoscenze e le competenze effettivamente richieste dalle aziende del territorio regionale.

Per informazioni telefonare a Quec srl al numero 0583.975085