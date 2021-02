Domenica (14 febbraio) a Montecarlo si terrà l’evento inedito San ValenVino Experience.

La giornata si snoderà sul territorio, iniziando con una visita guidata, in collaborazione con la ProLoco Montecarlo, al borgo storico e al teatro dei Rassicurati, aperto eccezionalmente per l’occasione. Non mancherà il vino di Montecarlo, protagonista del pranzo al sacco che sarà consumato lungo il soft trek che seguirà la visita al borgo. Dopo il pranzo con vista sulla fortezza riprenderà il cammino panoramico che offrirà scorci unici sulla Piana di Lucca e i castelli della Valdinievole.

La giornata si concluderà con un wine sunset alla Fattoria La Torre, una delle cantine più rinomate di Montecarlo, dove verranno degustati alcuni tra i vini più buoni prodotti dall’azienda, accompagnati da un ricco aperitivo davanti al tramonto. L’organizzazione è a cura de Il Nomade di Vino e Joey Trek, in collaborazione con ProLoco Montecarlo e Fattoria La torre.