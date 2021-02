Asili nido, il Comune di Capannori rimborserà il 50 per cento delle rette di gennaio e febbraio

Il Comune di Capannori rimborserà il 50 per cento degli importi versati per le rette dei mesi di gennaio e febbraio 2021 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i ‘Buoni servizio’ regionali.

Una misura di sostegno alle famiglie che viene finanziata con i fondi provenienti dal Miur nell’ambito del ‘Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a sei anni’. Potranno usufruire del rimborso coloro che alla data del 21 marzo 2021 saranno in regola con il pagamento delle rette a proprio carico per la frequenza dell’asilo nido da settembre 2020 a febbraio 2021 (compreso).

“Come da alcuni anni a questa parte anche per il 2021 proseguiamo ad utilizzare una buona parte dei fondi Miur destinati all’educazione e all’istruzione dei bambini fino a 6 anni per rimborsare alle famiglie quote importanti delle rette versate per il nido, perché siamo convinti dell’importanza rivestita dai servizi per la prima infanzia – spiega l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. I nidi, in primis, svolgono una fondamentale funzione pedagogica, ma hanno anche una funzione sociale, perché aiutano i genitori con bambini piccoli a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi del lavoro”.

Le famiglie beneficiarie riceveranno una comunicazione via email dal Comune in cui saranno spiegate le procedure da seguire per la riscossione del rimborso. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio asili nido al numero 0583 428436 – 428757.