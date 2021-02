Giornata del ricordo, il centrodestra di Capannori commemora le vittime delle foibe

Mercoledì (10 febbraio), i gruppi consiliari di centrodestra del Comune di Capannori hanno promosso una manifestazione in concomitanza con la giornata del ricordo.

I consiglieri si dislocheranno su tre siti per deporre una rosa alla memoria delle vittime delle foibe: uno nella zona nord al monumento dei caduti di Marlia, per la zona centrale è stato individuato il monumento dei caduti vicino alla chiesa di Capannori e infine per la zona sud il monumento dei caduti a Colle di Compito.

All’unisono, alle 12, verrà deposta una rosa rossa in memoria di tutti i martiri delle foibe e degli altri esuli istriani e dalmati. Seguirà una breve lettura per ricordare la tragedia degli italiani vittime delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

“Invitiamo tutta la cittadinanza alla partecipazione – dicono i gruppi consilieri – non dobbiamo dimenticare questa enorme tragedia”.