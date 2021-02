Il Cammino di Santa Giulia passerà anche da Villa Basilica

Il Cammino di Santa Giulia passa anche da Villa Basilica, interessando principalmente l’Altopiano delle Pizzorne. Il Comune è stato infatti scelto come ente capofila in Toscana del percorso, che coinvolge anche Emilia-Romagna e Lombardia.

Si tratta della rievocazione del tragitto che le spoglie di Santa Giulia martire hanno percorso nel 762 d.C., partendo da Livorno per raggiungere Brescia, dove si trovano oggi. L’iniziativa è patrocinata dall’associazione Il Cammino di Santa Giulia, che è impegnata nella promozione e nel riconoscimento della valenza storica di questo itinerario.

“Siamo stati individuati come comune capofila in Toscana dell’iniziativa, alla quale abbiamo aderito subito con piacere – spiega il vice-sindaco Giordano Ballini – L’intervento si inserisce nel piano di promozione turistica, storico e culturale del territorio, che è uno dei nostri obiettivi. Abbiamo voluto dare continuità a quanto già realizzato negli anni scorsi, proseguendo il lavoro iniziato con la Via della Carta in Toscana e con il Parco avventura delle Pizzorne. Il nostro territorio ha molte potenzialità che non possiamo lasciare inesplorate, le attrazioni ci sono e meritano la giusta valorizzazione”.

Il Cammino di Santa Giulia attraversa le province toscane di Pisa, Livorno e Lucca, quest’ultima interessata dal tragitto più lungo. L’intervento, dal valore di 100 mila euro, è finanziato per l’80 per cento dalla Regione Toscana e rientra nel piano di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione dei cammini della Toscana, previsto dal progetto interregionale In.Itinere. Il restante 20 per cento del costo è sostenuto dai singoli comuni aderenti, in proporzione alla lunghezza del cammino all’interno del proprio territorio.

Lo scopo di questa iniziativa è di coordinare le strutture di accoglienza e i punti di informazione turistica a carattere sovra-comunale, nonché le attività di manutenzione periodica ordinaria dei tracciati escursionistici, per una piena valorizzazione turistica del territorio interessato.

Il Comune di Villa Basilica, sulla base di queste direttive, procederà con la realizzazione di una cartellonistica dedicata, nel centro paese e lungo il tragitto, per fornire un’informazione completa a tutti i turisti che giungeranno sul territorio. Inoltre, è al vaglio dell’amministrazione il progetto di un percorso alternativo e parallelo che, dall’altopiano della Pizzorne porta alla Rocca di Villa Basilica, altro sito di grande rilevanza storica e culturale del territorio e strettamente connesso al Cammino di Santa Giulia.

Gli altri comuni della provincia di Lucca attraversati dal percorso evocativo della martire, sono Lucca, Capannori, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Barga, Fosciandora, Pieve Fosciana e Castiglione di Garfagnana.