Allerta neve, al lavoro la protezione civile di Porcari

L’ufficio tecnico del Comune di Porcari in queste ore è al lavoro per fronteggiare l’allerta meteo arancione prevista a partire dalle 21 di oggi (12 febbraio) fino alle 10 di domani mattina. Operativi per l’emergenza neve che potrebbe verificarsi nel corso della notte anche il sindaco Leonardo Fornaciari e l’assessore alla protezione civile Franco Fanucchi.

Con l’allerta arancione è scattato il piano di prevenzione provinciale che prevede lo spargimento di sale nei punti sensibili segnalati, come ad esempio sottopassi e cavalcavia. Il Comune ha quindi attivato una ditta in servizio notturno oltre alla polizia municipale e la Croce Verde – protezione civile di Porcari.