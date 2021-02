Buche in via Barcaioli, i residenti tornano a contestare il Comune di Altopascio

E’ stata protocollata questa mattina (12 febbraio) la lettera di contestazione che alcuni cittadini di Altopascio hanno consegnato al Comune.

“Dopo la battaglia con Acque spa del 2016 oggi siamo ancora ad aspettare l’asfalto in via Barcaioli – si legge nella lettera -. Ormai i navigatori delle auto deviano il percorso direttamente nel parco di Sibolla, ritenendo più sicure le sabbie mobili. Ci consoliamo del fatto che, continuando di questo passo, a maggio inaugureremo le piscine di via Barcaioli, nel 2022 riapriremo lo sbarco in ‘piazza del

porto’ alle navi da crociera e istituiremo il bonus ‘pedalò’ per utilizzare le piste ciclabili”.

“Non ci perdiamo d’animo, e continueremo a vedere il bicchiere o meglio le buche sempre piene di acqua – conclude la lettera che riporta le firme dei cittadini -. Abbiamo intravisto alcune forme di vita aggirarsi nella strada nei giorni antecedenti le elezioni regionali ma poi sono scomparsi nel nulla. Continueremo a lottare per rendere Altopascio una città a misura d’uomo“.