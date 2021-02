Capannori, al via nuovi lavori in tre istituti scolastici

In arrivo nuovi interventi di sistemazione e riqualificazione per alcune scuole del territorio di Capannori.

Alle scuole primarie di Massa Macinaia e di Colle di Compito saranno realizzati alcuni interventi nell’area esterna per risolvere il problema dei ristagni d’acqua che si verifica durante i mesi più piovosi. Per ovviare a questa criticità, per entrambe le scuole, sarà realizzato un sistema drenante che consentirà il regolare deflusso delle acque piovane e quindi consentirà di eliminare i ristagni. I lavori saranno realizzati non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno

Un’altra opera in programma riguarda la scuola dell’infanzia di Castelvecchio di Compito. Questo edificio scolastico sarà interessato da lavori di imbiancatura degli esterni e di riqualificazione degli spazi all’aperto della scuola.

“Con questi lavori proseguiamo nel nostro costante impegno nella manutenzione e riqualificazione delle nostre scuole per renderle sempre più belle sicure e funzionali- afferma l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti-. Sia per le primarie di Massa Macinaia e Colle di Compito che per la scuola dell’infanzia di Castelvecchio di Compito grazie alla sistemazione degli spazi esterni consentiremo agli alunni di poter tornare ad utilizzarli appieno e in sicurezza”.