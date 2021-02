Zappia (Lega): “Si farà la manutenzione alla scuola dell’infanzia di Castelvecchio”

“Il mio impegno sul territorio insieme al candidato nella lista della Lega e amico Tommaso Bartoli ha portato i suoi frutti”. A dirlo è il consigliere comunale Bruno Zappia.

“Dopo aver presentato l’interpellanza e pubbliche denunce sui media – spiega – ho strappato una promessa al sindaco. Ci sarà un intervento alla scuola dell’infanzia a Castelvecchio di Compito dove saranno eseguiti dei lavori di imbiancatura degli esterni e di riqualificazione degli spazi all’aperto della scuola. La scuola versa in condizione vergognose per la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

“Considerato che questa amministrazione ci ha abituato a promesse che non vengono mantenute – prosegue Zappia – c’è un elenco lunghissimo, dall’impianto di compostaggio ceduto a Livorno che serviva per chiudere il ciclo dei rifiuti, a quasi 10 anni per il rifacimento del tetto della caserma dei carabinieri con materiale eternit, il parcheggio a San ginese eccetera vigileremo come cani da guardia per cercare che le promesse fatte da questa amministrazione vengono mantenute”.