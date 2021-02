Corso per soccorritori alla Misericordia di Capannori

Lunedi 1 marzo alle 21 nei locali della Misericordia di Capannori in via Romana 74, avrà inizio il corso per soccorritori di livello base e avanzato.

Il corso è totalmente gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni per il livello base e 18 anni per il livello avanzato. Il corso è basato su lezioni teoriche e prove pratiche e successivamente sarà necessario effettuare delle ore di tirocinio alla Misericordia di Capannori.

Verrà svolto presso la nostra sede sociale rispettando tutte le norme anticontagio da Covid-19.

Il corso è promosso dalla Fraternita di Misericordia di Capannori in collaborazione con il 118 di Lucca e con il patrocinio del Comune di Capannori. Per iscrizioni è necessario prenotarsi in sede o contattare il numero 0583.963371 o (Andrea) il 334.6043108 oppure scrivendo un’email a formazionesanitaria@misericordiacapannori.it