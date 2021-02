Porcari festeggia i 90 anni del dottor Danilo Betti

C’è stato un tempo – lungo, forse mai concluso del tutto – in cui le comunità si riconoscevano in pochi, certi, punti di riferimento. Ogni paese aveva il suo sindaco (o presidente di circoscrizione), il parroco, il maestro e, immancabile, il dottore.

Per Porcari era il dottor Danilo Betti. Un uomo conosciuto da tutti, tanto che ancora oggi ogni famiglia ha un aneddotto da raccontare su di lui, sulla sua competenza e umanità. Meriti che nel 2009 anche il consiglio comunale di Porcari ha voluto riconoscergli all’unanimità: era il 22 gennaio e l’assemblea cittadina conferì al suo ‘dottore’ le chiavi d’oro della città.

La cerimonia è stata ricordata dal sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, con un post sul suo profilo Facebook per festeggiare le 90 candeline spente oggi (17 febbraio) dal medico in pensione. “Il dottor Danilo Betti. Chi non lo conosce? Tutti lo conoscono”: esordisce con queste parole il primo cittadino, a conferma dell’affetto della comunità porcarese.

“Era e per molti è ancora ‘il dottore’. È stato il medico di famiglia di tantissimi – prosegue Fornaciari – per diverse generazioni. Ha iniziato a fare ‘il dottore’ quando decidere una diagnosi, visti i mezzi tecnici limitati, non era poi così semplice e quindi serviva tanta professionalità e attenzione. Lui però, dentro la sua borsa, oltre agli attrezzi del medico ha portato anche molta umanità e sensibilità“.

Agli auguri della comunità porcarese si associano quelli della redazione di Lucca in Diretta.