Cambiamo!: “Il sostegno a Marchetti? Non sarà scontato”

Il sostegno di Cambiamo! al candidato sindaco di Altopascio per il centrodestra Maurizio Marchetti non sarà scontato. Lo dice in una nota lo stesso parito. “Una candidatura – affermano da Cambiamo! – che ci lascia stupiti per i metodi appresi via stampa. Non siamo contrari alla figura di Marchetti, ma piuttosto al metodo non inclusivo. Il centrodestra deve essere protagonista nella cittadina del Tau, in maniera unitaria. Esprimiamo a Marchetti il nostro migliore augurio per l’imminente campagna elettorale”.