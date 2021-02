La vecchia passerella a sud del ponte di via Lazzareschi, sul rio Fossanuova, ha le ore contate.

Lo annuncia l’assessore all’assetto idrogeologico del Comune di Porcari, Franco Fanucchi, al termine degli approfondimenti condotti dall’ufficio tecnico.

“Da tempo abbiamo messo sotto controllo questa vecchia passerella, adesso dismessa, posizionata a un livello più basso rispetto alla sommità degli argini. Ricordiamo – spiega Fanucchi – che durante le ondate di piena del rio Fossanuova questa infrastruttura ha sempre provocato, proprio per la sua collocazione, grossi accumuli di materiali”.

Al vecchio manufatto erano state ancorate, nel corso dei decenni passati, diverse tubazioni non meglio identificate. “Grazie alle ricerche condotte dall’ufficio tecnico – continua l’assessore Fanucchi – siamo riusciti ad individuare i diversi proprietari di queste utenze, che nei giorni scorsi hanno provveduto a slacciarsi”. Il titolare dell’ultimo tubo rimasto è stato individuato negli ultimi giorni.

“Si attende ora un sopralluogo congiunto con il nostro ufficio – conclude Fanucchi – per organizzare la prossima dismissione, per quanto appaia assai complicata. Siamo comunque all’atto finale di questa vicenda: il Comune ha già stanziato le risorse necessarie alla demolizione e al rifacimento delle sponde come richiesto anche dal Genio Civile, ente proprietario del corso d’acqua”.