Consani e Torrini: “Marchetti è l’uomo giusto per amministrare Altopascio”

“Maurizio Marchetti la persona adatta per amministrare Altopascio in questo particolare momento storico”. La pensano così i consiglieri comunali del gruppo misto Consani e Torrini che non tardano ad esprimere il loro sostegno all’ex sindaco di Altopascio.

“Le prossime elezioni amministrative – dicono i due consiglieri – segneranno lo spartiacque fra ciò che è stato amministrare un Comune prima del Covid19 e ciò che sarà necessario fare nell’ultima fase di questa catastrofe mondiale e dopo la sua conclusione. Ci vogliono idee nuove da mettere in campo, ma anche conoscenza dei bisogni del territorio e della macchina comunale. Le idee infatti non sono niente senza le persone giuste che le rendano concrete e fattibili”.

Proseguono Consani e Torrini: “Sindaco di Altopascio per quattro mandati, con la pausa obbligata fra il secondo e il terzo durante il quale ha fatto comunque parte della squadra di governo, consigliere provinciale nel 2001, nel 2006 e nel 2011, entra a fare parte del Consiglio Regionale nella seduta dell’11 aprile 2018. Un’esperienza politica ed amministrativa ampia che permetterà a Marchetti di affrontare l’ennesimo importante impegno con maggiore consapevolezza e senso del dovere nei confronti della propria comunità”.

“Maurizio Marchetti – continuano i consiglieri – è uomo determinato e disponibile, doti che gli vengono riconosciute diffusamente e che gli hanno fatto guadagnare la stima delle persone. Noi siamo certi che lui possa essere all’altezza di farsi carico dei problemi dei cittadini di Altopascio e che sappia impegnarsi nella loro risoluzione come solo i grandi Sindaci sanno fare; apprendiamo inoltre con estrema soddisfazione – concludono i consiglieri – che tutto il centro destra sia unito e coeso sul suo nome e auspichiamo la medesima intesa anche per le prossime elezioni che interesseranno Lucca nel 2022 ”.