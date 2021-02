Oasi del Bottaccio, tornano le visite guidate gratuite per i residenti di Capannori

L’oasi Wwf del bosco del Bottaccio di Castelvecchio di Compito riapre al pubblico con visite guidate gratuite per i residenti nel comune di Capannori. Esclusiva dovuta alla zona arancione in cui si trova la Toscana.

Chi è interessato può prenotare per la giornata di sabato 6 marzo alle 14,30 e alle 16. La visita guidata, che dura circa un’ora e mezzo, è aperta a un massimo di dieci partecipanti e sarà permesso entrare negli osservatori per massimo cinque persone alla volta. E’ obbligatoria la prenotazione al link https://docs.google.com/…/1x8jPQlls6zL7cChdO6lhwAacyAcD.L’accesso ai cani è consentito solo al guinzaglio. E’ importante segnalare la loro presenza nella prenotazione perché saranno accettati massimo due cani a visita. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il venerdì precedente alla visita e saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di disdetta è necessario informare gli organizzatori, in modo da asciare il posto a qualcun altro. E’ prevista una visita guidata anche sabato (27 febbraio) alle 14,30 ma i posti risultano già esauriti. Per ulteriori informazioni scrivere è possibile scrivere a boscobottaccio@wwf.it.