Domande per il servizio mensa e scuolabus, a Capannori gli sportelli per aiutare la compilazione

A partire da lunedì (1 marzo) e fino al prossimo 30 aprile, saranno aperti tre sportelli a supporto dei cittadini per la compilazione delle domande di iscrizione ai servizi comunali di mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021-2022 che devono essere presentate on line.

Le iscrizioni sono destinate a chi iscrive i bambini al primo anno della scuola dell’infanzia o al primo anno della scuola primaria. Gli sportelli, a cui si accede su appuntamento, sono situati all’ufficio scuola in piazza Aldo Moro, (lunedì e venerdì 9-12), al Punto Insieme della Casa della salute di Marlia (venerdì 9,30-13) e al centro socio sanitario di San Leonardo in Treponzio (mercoledì 9,30-13).

Per prendere appuntamento è possibile telefonare ai numeri 0583.428430 o 0583-428433 o prenotare direttamente dal sito del Comune.

Le iscrizioni restano aperte fino al 31 maggio 2021. Le domande devono essere presentate on line tramite il portale Urbi o collegandosi al sito del Comune alla sezione Servizi on line – Iscrizione servizi scolastici.