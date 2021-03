Capannori, affidati i lavori per l’ampliamento della scuola primaria Bertolucci

Sono stati affidati i lavori per l’ampliamento della scuola primaria Amalia Bertolucci Del Fiorentino di Capannori e i primi interventi per funzionali per l’adeguamento dell’edificio esistente.

Ad eseguire i lavori sarà l’impresa Rti formata dalle società Costruire srl di Montecarlo e Ciem srl di Camaiore. Questo rappresenta il primo step di una serie di interventi all’edificio da quasi 2 milioni di euro, di cui circa 600 mila provenienti da fondi Miur e 180 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e prevede l’ampliamento della scuola con la costruzione di un nuovo edificio sul lato est del complesso, ovvero sul lato di via dei Babbi.

La nuova ala sarà su due piani ed ospiterà in totale 10 classi, 5 al piano terra e 5 al primo piano. Sarà collegata alla parte più recente dell’attuale sede scolastica per consentire un utilizzo unitario e contemporaneo di tutti gli edifici da parte di studenti e docenti. Il progetto definitivo dell’opera era stato approvato dalla giunta lo scorso luglio.