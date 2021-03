Altopascio, niente costi aggiuntivi per chi ha ricevuto la bolletta Tari il giorno della scadenza

A causa di un ritardo dovuto alla società che gestisce il servizio di consegna e recapito delle bollette della Tari, a una parte dei cittadini di Altopascio è arrivata solo ieri (2 marzo) la bolletta, nonostante lo stesso giorno fosse il termine ultimo per effettuare il pagamento.

“Il Comune di Altopascio ha provveduto a inviare i dati, per procedere poi con la bollettazione, secondo le tempistiche consuete – spiega l’amministrazione -. Purtroppo la società che gestisce il servizio di consegna, a causa di problemi legati alla pandemia, ha accumulato qualche giorno di ritardo. Chi ha ricevuto solo ieri la bolletta, così come chi la riceverà nei prossimi giorni, non deve preoccuparsi della data di scadenza: al momento del pagamento, infatti, non saranno ovviamente previsti costi aggiuntivi. La società si scusa per il disguido”.