Capannori al webinar conclusivo del progetto ‘Toscana circolare’

Giovedì (4 marzo) dalle 9,30 in diretta Facebook sulla pagina di Legambiente Toscana, si terrà il seminario conclusivo del progetto Toscana Circolare, che vedrà la partecipazione dei 5 hub regionali e vedrà la presenza dell’assessora all’ambiente della Regione Toscana Monia Monni e del presidente regionale di Legambiente Fausto Ferruzza.

L’iniziativa è il momento conclusivo di un progetto che si è svolto interamente nel 2020 e che ha visto la mobilitazione “civile” di quattro territori della Toscana (Capannori, Empoli, Scandicci e Grosseto). Il format è quello che abbiamo già sperimentato con successo a livello nazionale con la creazione del Ri-hub generato dal progetto Ecco (Economie civili e circolari di comunità). Questo innesto progettuale si è avvalso dell’esperienza pilota del primo distretto dell’economia civile del paese (a Campi Bisenzio). L’occasione sarà inoltre utile e feconda per raccontare cosa si è costruito e generato nei vari luoghi e per immaginare tutti assieme il dopo pandemia in Toscana.

Relatori prestigiosi, di provenienza eterogenea (terzo settore, mondo cooperativo, pubblica amministrazione, centri universitari), interverranno assieme ai dirigenti dei circoli a suggellare alleanze e relazioni che promettono di essere ulteriormente generative.