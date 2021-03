Bono lascia la Misericordia di Altopascio, Lega: “Un esempio per tutti”

Lascia dopo tanti anni la guida della Misericordia di Altopascio Salvatore Bono.

“Apprendiamo con dispiacere la notizia delle dimissioni anticipate del governatore della Misericordia di Altopascio Salvatore Bono e della sua decisione di non ricandidarsi per il prossimo mandato”, dicono Francesco Fagni e Simone Marconi del gruppo Lega Altopascio.

“Bono rappresenta sicuramente un esempio per tutti – dicono – per la capacità e la serietà con le quali ha portato avanti il lavoro all’interno dell’associazione altopascese, doti certificate dai risultati raggiunti in questi 7 anni di mandato. A Salvatore va tutta la nostra stima e il sincero ringraziamento nostro e, ne siamo certi, della comunità altopascese tutta“.