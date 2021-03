Altopascio, D’Ambrosio ringrazia Bono: “Misericordia è diventata un valore aggiunto”

“Un grazie dal profondo del cuore”: è il messaggio che il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, rivolge a Salvatore Bono, da pochi giorni non più impegnato nel ruolo di governatore della Misericordia della cittadina del Tau.

“Un grazie che rivolgo a Salvatore Bono da parte mia e di tutta l’amministrazione – spiega il sindaco -. In questi anni abbiamo affrontato e vissuto molte cose insieme, abbiamo portato avanti e inaugurato progetti, abbiamo fatto crescere la collaborazione, sempre più stretta, tra amministrazione comunale e Misericordia di Altopascio, che si è sviluppata anche attraverso un sostegno economico diretto e concreto che il Comune riconosce all’associazione di volontariato per supportare ogni iniziativa. Un lavoro di squadra effettivo ed efficace, che ha sempre avuto un fine comune: sostenere la nostra comunità, stare accanto ai cittadini più fragili, mettere a disposizione degli altopascesi nuovi servizi. La presenza della Misericordia sul territorio e l’importanza dei volontari rappresentano da sempre un valore aggiunto per Altopascio, che nel corso del 2020 e in questi primi mesi del 2021, si è manifestato ancora di più e in tutta la sua complessità: persone costantemente in prima linea per gestire l’emergenza sanitaria Covid-19, offrire il loro aiuto a chi ne ha più bisogno, coadiuvare l’amministrazione comunale, mettere a disposizione professionalità, impegno, gentilezza, dedizione, passione. Siete un esempio per tutti noi: a Bono, ai volontari, agli operatori sanitari, ai medici, a ogni singola persona che indossa la divisa della Misericordia di Altopascio va tutta la nostra gratitudine, tutta la nostra riconoscenza”.