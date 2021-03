Pd Capannori e Giovani democratici: “Cittadinanza italiana per Patrick Zaki”

In questi giorni è stata nuovamente rinnovata la custodia cautelare di altri 45 giorni a Patrick Zaki, ragazzo di origine egiziana studente dell’università di Bologna. Il ragazzo è detenuto nel carcere egiziano di Tora con l’accusa di propaganda sovversiva, ma senza alcuna prova dal 7 febbraio 2020.

Il Partito democratico di Capannori assieme ai Giovani Democratici chiedono al consiglio comunale e al sindaco di intraprendere “un’iniziativa affinché si richieda al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki affinché il governo possa insieme alle istituzioni europee chiederne l’immediata liberazione”.

“Abbiamo chiesto che nei prossimi giorni venga esposto uno striscione di fronte alla sede comunale per esprimere la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità capannorese a Patrick – scrivono – Non vogliamo che ci sia un secondo caso Regeni, noi non smetteremo mai di chiedere verità su Giulio Regeni e la liberazione di Patrick. Un mese fa Patrick scrisse una lettera alla sua famiglia e a tutta Italia manifestando i suoi dolori alla schiena e il bisogno di antidolorifici. Sono passati tredici mesi dall’arresto, non gli è stato concesso di difendersi in un giusto processo, vive in una cella priva di un letto su cui riposare ed è stato vittima di torture sia fisiche sia mentali. Patrick – conclude il Pd – esprime la sua volontà di riabbracciare i suoi genitori, parenti ed amici e poter tornare a studiare su quei libri che tanto danno fastidio alle dittature, non a caso i regimi appena instaurati cercano di prendere il controllo delle università perché sanno bene che la cultura è un arma potentissima, rende liberi, capace di togliere la terra sotto i piedi a qualsiasi tiranno”.