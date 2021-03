Più controlli e videosorveglianza alle scuole di Capannori contro lo spaccio di droga

Prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all’esterno degli istituti scolastici del territorio con particolare attenzione agli studenti più grandi maggiormente soggetti a questo tipo di fenomeno. Questo l’obiettivo del nuovo progetto Scuole sicure varato dall’amministrazione Menesini e realizzato con risorse provenienti dal ministero dell’interno pari a 27mila euro.

Due le azioni messe in campo dal Comune. La prima prevede servizi specifici, iniziati a metà febbraio e in programma fino al termine dell’anno scolastico, da parte della polizia municipale durante gli orari di entrata e di uscita delle lezioni mirati al controllo dei punti di ritrovo degli studenti, delle aree esterne, dei punti di salita e di discesa dai mezzi pubblici di linea, dei parchi e delle aree pubbliche adiacenti ai plessi scolastici. L’attività di controllo interessa il liceo scientifico Majorana e i quattro istituti secondari di primo grado del territorio comunale: Capannori, Camigliano, Lammari e San Leonardo in Treponzio.

La seconda azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è l’installazione, prevista all’inizio del prossimo aprile, di un sistema di videosorveglianza nell’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico Majorana, in via Guido Rossa, che consentirà di monitorare costantemente cosa avviene nell’area situata di fronte all’istituto scolastico.

“Quello appena iniziato è un progetto di particolare importanza per prevenire un fenomeno pericoloso per i ragazzi che frequentano le scuole superiori e le scuole medie che sono in un’età età delicata e fragile – afferma l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Da un lato, anche in collaborazione con le altre forze di polizia, il progetto si concretizza tramite una presenza costante della polizia municipale all’esterno delle scuole in un orario in cui le pattuglie altrimenti sarebbero state impegnate in altri servizi. Oltre a questa presenza che già di per sè costituisce un deterrente, dall’altro lato si va a potenziare il sistema di videosorveglianza del territorio dotandolo di un ulteriore impianto che resterà in funzione anche al termine del progetto. Questo testimonia che ad ogni occasione utile la nostra amministrazione cerca soluzioni volte a garantire la sicurezza sul territorio e a reperire fondi per potenziare la videosorveglianza” .