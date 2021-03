Due nuovi vicepresidenti a L’Unitaria, gli auguri del sindaco

Il cerealicoltore Massimo Del Carlo e l’ortofrutticoltore Paolo Ciardetti ricopriranno entrambi il ruolo di vicepresidente della cooperativa L’Unitaria di Porcari.

A queste due nuove figure, che affiancheranno il lavoro del presidente Renzo Del Prete, vanno le congratulazioni del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari: “Per il nostro territorio – dice – L’Unitaria è sinonimo di qualità e rispetto per le tradizioni. Un orgoglio locale che da 40 anni esatti, ogni giorno, mette in rete oltre 50 produttori di filiera corta che commercializzano le meraviglie della nostra terra all’ingrosso attraverso lo spaccio di vendita diretta”.

Continua Fornaciari: “A Del Carlo e Ciardetti l’augurio, da parte di tutta la comunità porcarese, di buon lavoro. Questo anno così difficile che abbiamo condiviso ha messo in luce l’importanza dei sistemi di prossimità, per l’economia e per l’ambiente: il ruolo svolto dalla cooperativa L’Unitaria ci appare oggi ancora più prezioso”.

“Dalle stringhe agli stortini, dai canestrini ai gobbi interrati, ogni giorno sulle nostre tavole possiamo essere custodi della biodiversità che il nostro territorio esprime e che i coltivatori de L’Unitaria curano e promuovono. Anche le politiche condivise da Porcari nel progetto di gestione coordinata e partecipata della Piana del cibo – conclude il sindaco Fornaciari – vanno in questa direzione: migliorare la sostenibilità della filiera agroalimentare e l’uso delle risorse naturali, limitando gli sprechi e favorendo stili di vita più sani e genuini”.