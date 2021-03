Lavori sulla rete idrica, disagi in vista in via del Casalino e in via di Colognora

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori giovedì (11 marzo) dalle 8 alle 12, sarà sospesa l’erogazione idrica in via del Casalino (nel tratto tra via di Colognora e il cavalcavia dell’autostrada) e in via di Colognora.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì (12 marzo) con le stesse modalità.