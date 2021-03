Capannori, incontro on line sulle tematiche legate alla qualità dell’aria

Giovedì (11 marzo) alle 21, è in programma l’incontro on line in diretta sul canale YouTube del Comune di Capannori intitolato Cosa c’è nell’aria? – Analisi, progetti, sfide incentrato sulle tematiche legate alla qualità dell’aria.

Parteciperanno Monia Monni, assessore regionale all’ambiente e Bianca Patrizia Andreini di Arpat, responsabile del settore centro regionale della qualità dell’aria. L’incontro sarà introdotto dall’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e coordinato da Francesco Sorbi, ingegnere energetico.

Si tratta del terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri I giovedì dell’ambiente promosso dall’amministrazione comunale per dare alla cittadinanza la possibilità di approfondire e stimolare il confronto su temi ambientali di attualità e grande importanza per il territorio.