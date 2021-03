Capannori, al via i lavori per l’estensione dell’acquedotto sulla via Romana

Lunedì (15 marzo), partono i lavori per l’estensione della rete dell’acquedotto sulla via Romana, nel tratto che va dall’incrocio con via Carlo Piaggia, all’altezza della chiesa di Capannori fino alla sede della Misericordia. Un intervento con cui prende il via la realizzazione del salotto urbano di Capannori, il progetto dell’amministrazione Menesini finanziato con oltre 600mila euro, che prevede la riqualificazione del ‘cuore’ del capoluogo per renderlo più bello e a misura di cittadino.

I lavori prenderanno il via dall’incrocio con via Carlo Piaggia, all’altezza della Chiesa di Capannori e procederanno in direzione della sede della Misericordia. L’opera avrà la durata di circa un mese e mezzo e comporterà un cambiamento della viabilità per rendere l’area accessibile ai residenti e alle attività. I lavori saranno suddivisi in quattro fasi, quindi la via Romana sarà chiusa al transito a tratti: nella fase 1, dall’incrocio con via Carlo Piaggia a via Tito Strocchi; nella fase 2, da via Tito Strocchi a via della Libertà; nella fase 3, da via della Libertà a via San Rocco; nella fase 4, da via San Rocco fino alla sede della Misericordia.

Per tutta la durata dell’intervento è consigliato per chi proviene da nord (Capannori) e vuole raggiungere il centro di Capannori di transitare da via Colombini, via Cardinale Pacini per poi raggiungere via Carlo Piaggia. Per chi proviene da ovest (Lucca), il percorso consigliato è via Domenico Chelini per poi immettersi su via Carlo Piaggia. Nelle varie fasi dell’intervento saranno presi accorgimenti per consentire sempre l’accesso a residenti e attività alla zona di svolgimento dei lavori. In particolare nella fase 2, quando sarà chiuso il tratto stradale da via Tito Strocchi a via della Libertà, chi percorrerà la via Romana in direzione Lucca-Capannori sarà obbligato a svoltare a sinistra in via della Libertà. Per rendere percorribile l’ultimo tratto di via Romana, quindi da via Tito Strocchi fino all’incrocio con via Carlo Piaggia sarà invertito il senso unico di via Tito Strocchi, creando così un anello che consentirà di percorrere via Francesco Banchieri, svoltare a destra in via Tito Strocchi e svoltare successivamente in via Romana per tornare così in via Carlo Piaggia. Nei prossimi giorni sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune sarà possibile visionare un video che spiega le modifiche alla viabilità nel dettaglio.

Dopo l’estensione dell’acquedotto il progetto del ‘Salotto urbano’ proseguirà con la realizzazione del secondo lotto della pista ciclo-pedonale della Via Francigena, lungo circa 300 metri, che collegherà la sede della Misericordia alla chiesa di Capannori e si unirà al primo, già realizzato, tra la rotonda di Antraccoli fino all’altezza della Misericordia, andando così a completare la viabilità ciclo-pedonale tra Lucca e il centro di Capannori.