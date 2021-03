E’ stato posizionato anche il tappeto sintetico sugli oltre 7 mila metri quadrati di campo da gioco e ora lo stadio di Porcari è pronto per essere vissuto a tutto tondo dalla comunità giovanile del territorio.

Ultimati i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza la gradinata, infatti, l’impianto sportivo ha subito un restyling completo anche degli ambienti interni. Sono stati messi a nuovo gli spogliatoi e il punto di ristorazione per accogliere nel miglior modo possibile il crescente numero di ragazzi che negli anni si sono avvicinati allo sport. Un investimento complessivo di circa 680 mila euro, frutto di un gioco di squadra tra il Comune e la società Academy Porcari all’interno di un progetto quadro ancora più ambizioso avviato nel 2017 che vedrà un finanziamento di circa altri 300 mila euro per l’asfaltatura del parcheggio, la sistemazione dell’impianto di illuminazione e la ridistribuzione degli spazi interni per creare nuovi spogliatoi.

In campo per presentare i lavori sono scesi questa mattina (12 marzo) il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, l’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi, il consigliere con delega allo sport Alessio Gigli e il presidente dell’Academy Porcari Stefano Silla insieme ad altri membri dello staff tecnico.

“Questo progetto così ambizioso è nato quattro anni fa con l’intento di creare uno spazio costruito e destinato ai giovani e giovanissimi – commenta Fornaciari -. Si tratta del più grande investimento sportivo che il Comune abbia mai fatto, realizzato in sinergia con l’Academy Porcari, per dar vita a un’opera pubblica senza eguali nella Piana, che ambisce a diventare una vera e propria cittadella dello sport per il settore dilettantistico e giovanile della Provincia ma anche per i tanti ragazzi e ragazze che qui possono venire a giocare a tennis o ritrovarsi. I progetti per le torri faro, per la ridistribuzione interna e per il parcheggio sono già pronti e lavoreremo per intercettare tutte le opportunità che potranno presentarsi con i prossimi bandi”.

Un risultato che arriva a conclusione di un iter avviato nel 2017 per rimodernare uno stadio che stava presentando importanti segni del tempo. Il progetto quadro, suddiviso in cinque lotti di lavori per un importo totale di 989.835 euro, è stato redatto da una riunione temporanea di professionisti composta dall’architetto mandatario Barbara Bendinelli, dall’architetto Luca Cesaretti, dal perito industriale Andrea Carli e dal geometra Alberico Manfreda.

“È stato necessario scavare, aggiungere del materiale inerte drenante – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Franco Fanucchi – così come realizzare un adeguato sistema di scolo delle acque e di irrigazione. Solo dopo questo grosso lavoro di preparazione è stato posizionato il manto sintetico, con granuli di gomma antitrauma per prevenire i problemi alle articolazioni che l’impatto con un terreno meno elastico genera in chi fa sport. Nuove anche le porte e le panchine. La soddisfazione, oggi, è tanta: lo stadio comunale di Porcari è un esperimento riuscito di sinergia tra pubblico e privato, di capacità di programmare e di lungimiranza per un bene più grande da consegnare alle future generazioni. Una motivazione che ha vinto anche le difficoltà che la burocrazia presenta, soprattutto nel complesso sistema degli appalti pubblici”.

L’impianto sportivo sarà a disposizione anche dei ragazzi della scuola media Enrico Pea e a partire dal 15 giugno ospiterà i bambini e le bambine dai 4 ai 15 anni che vorranno frequentare il campo estivo multisport organizzato dall’Academy Porcari, che avrà in gestione l’impianto per 15 anni e ha quindi partecipato, per metà, ai costi necessari alla realizzazione del sintetico.

“Siamo già a lavoro per organizzare al meglio i campi estivi e le attività extracalcio – specifica Sibolla -. Questo campo è il campo di tutti, dei bambini, delle bambine e dei genitori che verranno ad accompagnare i propri figli. E’ pensato nei minimi dettagli per la loro sicurezza, e i ragazzi che stanno tornando ad allenarsi ne hanno potuto testare con piede l’efficacia”.

I lavori di efficientamento energetico, affidati alla ditta Costruire Srl di Montecarlo, sono stati coperti con fondi propri del Comune (80mila euro), con un finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana attraverso la partecipazione a un bando (60mila euro) e con un contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (40mila euro). Tutti gli spogliatoi hanno adesso un cappotto termico, è stata effettuata la tamponatura del retro tribuna e sono stati realizzati nuovi controsoffitti. Tutti gli infissi, inoltre, sono stati sostituiti con nuovi e più performanti serramenti.

“Arriviamo a questo bel risultato, oggi, perché abbiamo saputo fare un gran bel gioco di squadra – conclude Gigli -. Amministrazione, uffici comunali e società sportiva hanno lavorato insieme, ogni giorno, per restituire agli oltre trecento bimbi della scuola calcio dell’Academy Porcari uno stadio di cui andare orgogliosi. È un’emozione grande, per me che sono cresciuto rincorrendo un pallone in campi ben più modesti, pensare a quanto possa essere bello giocare in un ambiente così nuovo. Grazie alla determinazione di chi non si è arreso per offrire ai nostri ragazzi un’opportunità di crescere con lo sport, con i legami che si creano negli spogliatoi, con l’autonomia che si sviluppa condividendo valori e regole”.