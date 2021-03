Altopascio, Montecarlo e Porcari: le scuole restano aperte

“Le scuole di Montecarlo restano aperte”. Lo rende noto, in un comunicato ufficiale, l’amministrazione comunale.



“Alcuni comuni della provincia di Lucca, compreso il comune di Montecarlo – si legge in una nota – hanno registrato un incremento dei contagi tale da superare il valore critico di 250 casi a settimana su 100mila abitanti. Tenuto conto che ad oggi non si riscontrano criticità a livello scolastico (tre le classi in quarantena fino alla scorsa settimana nel territorio, ndr) e che sono state già adottate misure restrittive riguardo la frequentazione delle aree pubbliche e valutata la situazione complessiva con il presidente della Regione, abbiamo ritenuto in accordo con i comuni di Porcari e di Altopascio di lasciare aperte le nostre scuole fino a tutta la prossima settimana“.

“Questo comporta ovviamente – conclude il Comune – la necessità di un monitoraggio giornaliero sull’andamento dei contagi, con la speranza che, con il comportamento responsabile di ciascuno di noim si riesca a riportare la situazione sotto la soglia di attenzione”.